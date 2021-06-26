الرئيس البرازيلى ينزع الكمامة عن وجهى طفلين

بالرغم من أن الكمامة إلزامية منذ مايو 2020 بولاية ريو جراند دو نورت الشمالية، كما فى معظم ولايات البرازيل، إلا أن رئيسها جايير بولسونارو، الراغب بالترشح ثانية حين تنتهى ولايته العام المقبل، ظهر خلال زيارته للولاية وسط حشد من سكانها، بلا كمامة، بل نزع بنفسه كمامة طفل عمره أقل من 3 أعوام، وفى اليوم نفسه طلب من طفلة عمرها 10 سنوات أن تنزعها أيضا.

كانت الطفلة تلقى كلمة ترحيب به فى حفل أقامته بلدة Jucurutu فى مقر بلديتها بالولاية، فى فيديو عرضته «العربية.نت»، فإذا به يشجعها على خلعها، ويشير إليها بيده، طالبا أن تنزلها عن وجهها، مخالفا بذلك القانون. والأسوأ، أنه اقترب من الطفلين وجها لوجه، وعرضهما للخطر، لأنه قد يكون مصابا بالفيروس، من دون أن تظهر عليه أعراضه.

وأمس أول الجمعة، عاقبته محكمة اتحادية فى سان باولو، بفرضها غرامة على حكومته قيمتها تعادل 960 ألفا من الدولارات، عن مواقف وتصريحات أطلقها هو ومسئولون بالحكومة، واعتبرها القضاء مهينة للمرأة، وفقا لما ورد أمس بوسائل إعلام محلية.

كما شمل العقاب القضائى، إلزام الحكومة بتخصيص ما يعادل مليونى دولار، لإنفاقها على حملة تنصف المرأة البرازيلية وتدافع عن حقوقها، بل بدأت تظهر اقتراحات حتى بعزل الرئيس البالغ 63 سنة، فيما لو استمر يخالف قانون الكمامات ويستمر بتصريحاته المعادية للنساء، ويقلل من خطر «كورونا» الذى فتك بأكثر من 511 ألف برازيلى حتى الآن.