وزير الصحة الألماني: زيادة توريدات لقاحات كورونا في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن توريدات لقاح كورونا إلى بلاده ستزيد على نحو ملحوظ في الأسابيع المقبل.

وخلال جولة نقاش في برلين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت إن شركة موديرنا الأمريكية على سبيل المثال ستضاعف توريداتها المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين.

وفي سياق متصل، أعلن شبان عن وصول مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الأسبوع المقبل فضلا عن قرب وصول شحنة كبيرة من استرازينيكا وبيونتيك.

وأضاف شبان:" سنورد نحو خمسة ملايين جرعة لمراكز التطعيم في الولايات في أول أسبوع من يوليو" مشيرا إلى أنه لم يحدث توريد بمثل هذا الحجم من قبل. ووعد الوزير بأن يتمكن كل بالغ في ألمانيا يرغب في التطعيم من أخذ جرعة أولى بحلول نهاية يوليو " إذا سارت التوريدات على هذا النحو، وربما في موعد سابق على هذا بعض الشيء".

من جانبه، طالب رئيس معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، لوتار فيلر بعدم التراخي في التطعيم ،مشيرا إلى أن هذا هو "الوسيلة الأقوى" في مواجهة الجائحة.

وفي رده على سؤال عن عدد الأشخاص الواجب تطعيمهم في ألمانيا، قال فيلر:" نحن نتحدث عن أكثر من 80% يعيشون في بلادنا".