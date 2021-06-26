الإصابة قد تحرم منتخب التشيك من جهود قائده داريدا أمام هولندا

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تحوم الشكوك حول مشاركة فلاديمير داريدا قائد المنتخب التشيكي في المواجهة أمام هولندا غدا الأحد في دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وغاب لاعب وسط هيرتا برلين الألماني عن المران الأخير للتشيك اليوم السبت بسبب الإصابة، لكن دون الكشف عن فحوى هذه الإصابة.

وقال ياروسلاف سيلهافي المدير الفني للمنتخب التشيكي في تصريحات صحفية بعد تأخر وصول الفريق إلى بودابست "لنرى حالته غدا" مشيرا إلى أنه في حال عدم مشاركة داريدا فإن انتونين باراك لاعب فيرونا قد يشارك بدلا منه.

وبسبب "خلل تقني" في الطائرة تدرب المنتخب التشيكي في براغ بعدنا تأخر وصوله إلى بودابست.

وأشار داريدا "مازلت أعمل مع الأطباء وإخصائي العلاج الطبيعي ، أتمنى أن أكون لائقا غدا ، لا أريد التنبؤ، سنرى غدا".

وحل منتخب التشيك ثالثا بالمجموعة الرابعة ليلتقي في دور الستة عشر مع منتخب هولندا الذي تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

ويحظى منتخب التشيك بمؤازرة سبعة آلاف مشجع في ملعب بوشكاش أرينا.

وقال سيلهافي "هولندا منافس من الصعب مواجهته ، هم الأقرب للفوز ، لكنها مباراة واحدة وأي شيء قد يحدث".