قال المايسترو محمد أبو اليزيد، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن حمو بيكا ليس مطربًا أو مغنيًا، مشيرًا إلى أن النقابة تبذل ما في وسعها لضبط الأوضاع واتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مؤدي المهرجانات لن يغنوا بالحفلات مستقبلًا، معلقًا: «مفيش حد فيهم هيغني إن شاء الله».

وذكر أن النقابة لا تمنع أحد من التقدم إليها والدخول إلى لجنة الاختبار، ثم متابعة كلماته وألحانه حال تجاوزه للاختبار، مضيفًا أن حمو بيكا تقدم إلى النقابة لكنه لم ينجح.

وكان طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، قد صرح أنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار بوقف حمو بيكا عن الغناء، مؤكدًا أن النقابة تجتمع غدًا لمناقشة جدول أعمالها ويشمل الجدول مناقشة مخالفته، وبناء على الاجتماع المجلس سيتم اتخاذ القرار بكيفية التعامل معه سواء بوقفه أو بغير ذلك، وذلك علي خلفية إحيائه حفلا غنائيا مؤخرًا.