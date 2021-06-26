 برلماني إيطالي: الإمارات تطرد القوات الإيطالية من قاعدة جوية رئيسية في دبي - بوابة الشروق
السبت 26 يونيو 2021 3:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

برلماني إيطالي: الإمارات تطرد القوات الإيطالية من قاعدة جوية رئيسية في دبي


نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 2:27 م

أكد برلماني إيطالي، أن الإمارات طالبت روما بسحب قواتها من قاعدة جوية رئيسية في دبي، على خلفية خلاف اندلع بين الدولتين.

ونقل موقع Defense News في تقرير نشره أمس الجمعة عن النائب، عضو لجنة الشؤون الدفاعية في البرلمان الإيطالي، ماتيو بيريجو دي كريمناجو، تأكيده أن الحكومة الإماراتية أمهلت روما حتى الثاني من يوليو لسحب قواتها من قاعدة المنهاد الجوية.

وقال البرلماني الإيطالي: "عملية الانسحاب قد انطلقت، وتبذل إيطاليا جهودا في مسعى لإلغاء عملية الإجلاء في آخر لحظة، لكنني أشكك في أن تنجح هذه المساعي"، بحسب موقع" روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "عندما تنهار علاقات في منطقة الخليج، من الصعب للغاية إحياؤها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك