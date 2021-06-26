برلماني إيطالي: الإمارات تطرد القوات الإيطالية من قاعدة جوية رئيسية في دبي

أكد برلماني إيطالي، أن الإمارات طالبت روما بسحب قواتها من قاعدة جوية رئيسية في دبي، على خلفية خلاف اندلع بين الدولتين.

ونقل موقع Defense News في تقرير نشره أمس الجمعة عن النائب، عضو لجنة الشؤون الدفاعية في البرلمان الإيطالي، ماتيو بيريجو دي كريمناجو، تأكيده أن الحكومة الإماراتية أمهلت روما حتى الثاني من يوليو لسحب قواتها من قاعدة المنهاد الجوية.

وقال البرلماني الإيطالي: "عملية الانسحاب قد انطلقت، وتبذل إيطاليا جهودا في مسعى لإلغاء عملية الإجلاء في آخر لحظة، لكنني أشكك في أن تنجح هذه المساعي"، بحسب موقع" روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "عندما تنهار علاقات في منطقة الخليج، من الصعب للغاية إحياؤها".