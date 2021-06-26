الكشف على 1096 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في قرية أولاد حمام، خلال يومي الجمعة والسبت، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، توقيع الكشف الطبي على 1096 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 38 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات 10 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 175 تحليلًا معمليًا، و17 عملية أشعة العادية، و12 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.