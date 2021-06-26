بدء جهود إزالة مخلفات إعصار مدمر في جمهورية التشيك

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بدأت أعمال التطهير بعد الإعصار المدمر الذي وقع الأسبوع الجاري في جنوب شرق جمهورية التشيك.

يعمل الجنود ورجال الإطفاء اليوم السبت على إزالة السيارات التي أطاح بها الإعصار.

يفحص مهندسو الإنشاء أي المباني التي يجب هدمها لتجنب خطر انهيارها. ولا يُعتقد أن هناك أي شخص مدفون تحت الحطام.

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب نحو 200 شخص جراء العاصفة يوم الخميس. ومن بين من قضوا، امرأة حامل من سلوفاكيا المجاورة التي توفى جنينها أيضا، بحسب تقرير أصدرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التشيكية العامة.

دمر الإعصار المئات من المباني جزئيا أو بالكامل في سبع بلدات في جنوب مورافيا.

وبحسب تقييم هيئة الطقس، خلف الإعصار دمارا فى مساحة عرضها 500 وطولها 26 كيلومترا.

أعلنت وزارة التنمية الإقليمية أنها سوف تقدم مساعدة طارئة لإعادة الإعمار بقيمة 16 مليون يورو (19.1 مليون دولار).

يعتزم رئيس الوزراء أندري بابيس أيضا التقدم بطلب للحصول على أموال من صندوق التضامن الأوروبي الذي يقدم مساعدات بعد الكوارث الطبيعية الكبيرة.

تلقت منظمات الإغاثة أيضا ما يعادل 6 مليارات يورو من جهات تبرع خاصة لضحايا العاصفة خلال فترة قصيرة للغاية.



