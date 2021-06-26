قال حسين البقار، محامي حنين حسام، إنه تم تحديد جلسة في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل لإعادة محكمة موكلته، موضحًا أن الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة ١٠ سنوات كبير بالنسبة لواقعة لم ترتكب من الأساس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الجمعة، أن «حنين حسام» ضبطت أولا ثم تم إدراج «مودة الأدهم» معها في القضية و٤ شباب أخرين بقضايا مختلفة، مشيرًا إلى تحرير محضر مختلف لهم بمخالفة القيم ومبادئ المجتمع وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية والتي قضت بالبراءة لحنين حسام وبغرامة ١٠٠ ألف جنيه لباقي المتهمين، ذاكرًا أن موكلته كانت قد حصلت على إخلاء سبيل من اتهامها بجريمة الاتجار في البشر.

وعن تعاقد حسام مع تطبيق لايكي وطلبها من الفتيات تقديمهن لمواهبهن من خلاله، أوضح أنها بالفعل متعاقدة مع الشركة ولكنها طلبت تقديم الفتيات لمواهبهن وليس الرقص كما أثير، معلقًا: «الفيديو اللي طلبت فيه حنين من البنات يدخلوا التطبيق نطاقه واسع وأخذ منه ما أخذ دون استكماله».

وعن الفتاة التي صرحت بأن حسام كانت تتواصل معها للمشاركة على التطبيق مقابل مبلغ كبير، نفى هذا الحديث، لافتًا إلى أنه في حالة كان صحيحا كانت المحكمة طالبت بسماع شهادة الفتاة.

ولفت إلى فحص كل أدوات موكلته من قبل خبير فني ولم يتم إيجاد أي صور عارية أو كلمة لها علاقة بالاتجار بالبشر بإستثناء الفيديو الذي دعت فيه للمشاركة على تطبيق لايكي، وهو ما أخذ بحقه براءة من قبل.

وتم القبض على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بعد ظهورها في عدة مقاطع فيديو مصورة، وهي تستغيث بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات.