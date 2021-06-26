تقارير: مقتل 18 على الأقل في اشتباكات بين عصابات إجرامية بالمكسيك

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين عصابات إجرامية بالمكسيك، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.

ونقلت تقارير إعلامية عن الشرطة في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية قولها إنه تم العثور على جثث القتلى مع شاحنتين صغيرتين محترقتين في منطقة جبلية بالولاية.

وتردد أن أفرادا من عصابة خاليسكونويفا جينيراسيون، أحد أكبر العصابات الإجرامية في المكسيك، كانوا من بين القتلى. ولم يرد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الاشتباكات.

وتشهد المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، نحو 100 جريمة قتل كل يوم في المتوسط.

ويرتبط العنف في المكسيك بدرجة كبيرة بعصابات المخدرات وغيرها من العصابات الإجرامية التي غالبا ما يكون لها صلات بساسة ورجال أمن فاسدين. ولا يتم حل معظم الجرائم.