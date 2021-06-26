انطلاق طائرة ألمانية لإجلاء جنود من مالي

بعد هجوم انتحاري استهدف قوات الأمم المتحدة في مالي، انطلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية لإعادة جنود ألمان اليوم السبت.

وانطلقت الطائرة الألمانية وهي من طراز "ايرباص ايه 400 ام" من بلدة فونستورف بالقرب من هانوفر في الساعات الأولى من صباح اليوم. وكان قد تم استخدام هذا النوع من الطائرات كوحدة رعاية مركزة متحركة وتم استخدامها لنقل مرضى فيروس كورونا إلى ألمانيا من إيطاليا وفرنسا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم نقل الجنود المصابين من مالي إلى كولونيا وربما أيضا إلى شتوتجارت اليوم السبت.

وكان انتحاري قد فجر سيارته المفخخة صباح أمس الجمعة في دورية تابعة للأمم المتحدة تقودها قوات ألمانية شمال مدينة جاو في مالي، مما أسفر عن إصابة 13 جنديا، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت مصادر رسمية إن 12 جنديا ألمانيا أصيبوا بالإضافة إلى جندي بلجيكي.

وهذا أسوأ هجوم تتعرض له القوات الألمانية في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا.