 رئيس الوزراء الإيطالي: نسعى لمشاركة أوروبية في شمال ووسط إفريقيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإيطالي: نسعى لمشاركة أوروبية في شمال ووسط إفريقيا

أ ش أ
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 6:12 م

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم السبت، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأضاف دراجي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في نسختها باللغة الإنجليزية - أن الهدف الذي تطمح بلاده إلى تحقيقه يتلخص في الحصول على مشاركة كبيرة من الاتحاد الأوروبي في شمال ووسط إفريقيا، وليبيا "أولا وقبل كل شيء".

وبشأن إعادة توطين اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا في دول أوروبية أخرى، أكد رئيس وزراء إيطاليا إمكانية التوصل لاتفاق في أي لحظة، شريطة أن يكون مناسبا ويخدم المصلحة الإيطالية.

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