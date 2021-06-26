33 مدينة أوروبية توقع إعلانا بشأن سياسة عادلة للهجرة



وقعت 33 مدينة أوروبية في مدينة باليرمو الإيطالية إعلانا لتأسيس تحالف "مدن الملاذ الآمن" بشأن سياسة استقبال المهاجرين، وفقا لما أعلنته مدينة بوتسدام الألمانية التي شاركت في التوقيع مساء الجمعة.

وقال مايك شوبرت عمدة بوتسدام: "يتعين السماح للمدن الراغبة فى استقبال المزيد من الأشخاص بالقيام بذلك طواعية " .

وذكر السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "مع الشبكة الجديدة، نريد تقديم الإغاثة السريعة للمدن على طول البحر الأبيض المتوسط".

وبالإضافة إلى بوتسدام وباليرمو، وقعت أمستردام وميونخ ولايبزيج وبرشلونة وفيلوربان وغيرها، الإعلان في المدينة الساحلية الإيطالية كجزء من مؤتمر "من البحر إلى المدينة".

وجاء في بيان للمدن الموقعة: "كمدن وبلديات أوروبية تؤمن إيمانا راسخا بالدفاع عن حقوق الإنسان، نقدم للاجئين والمهاجرين وطنا جديدا منذ عقود. ونحن ملتزمون دون قيد أو شرط بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية والحق في اللجوء، حتى في الأوقات الصعبة".

وتدعو تلك المدن إلى التمسك بالحق في اللجوء في كل دولة أوروبية، وإلى حصص للقبول الطوعي للاجئين في البلديات، والتمويل المباشر من الاتحاد الأوروبي للبلديات لاستقبال المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، تريد تلك المدن فتح قنوات هجرة قانونية لسياسة هجرة براجماتية وتوزيع عادل للأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي. وهذه المطالب موجهة إلى الحكومات الوطنية.

وينضم التحالف الدولي إلى التحالف الألماني القائم بالفعل تحت مسمى "مدن أكثر أمانا"، والذي أعلنت فيه حوالي 100 مدينة وبلدية ومنطقة أنها ستضم لاجئين تم إنقاذهم في البحر أو تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين المكتظة.