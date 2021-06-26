 قراصنة يستهدفون مايكروسوفت لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء - بوابة الشروق
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قراصنة يستهدفون مايكروسوفت لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء

أ ش أ
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 11:56 ص | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 11:56 ص

أعلنت شركة مايكروسوفت أن أحد المهاجمين تمكن من الوصول إلى أحد وكلاء خدمة العملاء التابعين لها ثم استخدم معلومات من ذلك لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم السبت، أن مايكروسوفت حذرت عملاءها المتضررين، وينتمي المهاجم إلى مجموعة تطلق عليها مايكروسوفت اسم "نوبليوم" Nobelium وأنه كان لها حق الوصول خلال النصف الثاني من مايو.

وعرّفت الشركة المهاجمين باسم "نوبليوم"، وقالت إن هجمتهم تضمنت محاولة سرقة معلومات شخصية مثل كلمات المرور وأسماء المستخدمين وأرقام التعريف الشخصية.

وقالت مايكروسوفت إن الهجمات كانت جزءًا من حملة "نوبليوم" التي ركزت بشكل كبير على شركات تكنولوجيا المعلومات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن "نوبليوم" لم يعد بإمكانه الوصول إلى جهاز وكيل دعم العملاء.

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