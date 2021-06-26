شكري: الحكومة الليبية ستتولى تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اجتماع برلين 2 تضمن التأكيد على عقد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل على دعم المؤسسات واستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء السبت، أن الحكومة الليبية المؤقتة ستتولى وضع الآليات الخاصة بتنفيذ العناصر المتوافق عليها دوليًّا والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذه الآليات التنفيذية لابد أن تُفعل وأن تأتي بالنتيجة المرجوة.

وأوضح أن المجتمع الدولي سواء كان مجلس الأمن أو مجموعة برلين سيتابع هذا المسار، ويتعاون مع الحكومة الانتقالية في هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن هناك تصورات وأطروحات ومقترحات من الدول الشركاء، وأكد الاستمرار التفاعل سواء في إطار برلين أو أي إطار آخر لمعاون الليبيين على استعادة سيادتهم واستقرارهم ووحدة أراضيهم.

وأشار إلى أن مصر ستشارك في الاجتماع الذي أعلنت عنه إيطاليا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة في روما، منوهًا بأن الاجتماع يشهد استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات في القضاء على التنظيم واستهدافه وإخراجه من المناطق التي سيطر عليها.

وأكد أن الاجتماع سيتناول ضرورة استمرار التفاعل الدولي لضمان عدم ظهور هذا التنظيم وأفراده إلى الساحات سواء في الشرق الأوسط أو الممارسات في أي منطقة أخرى حول العالم.