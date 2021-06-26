صندوق تطوير العشوائيات: انتهينا من تطوير 316 منطقة عشوائية غير آمنة من إجمالي 357 منطقة

أكد المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات إيهاب الحنفي، أنه تم الانتهاء من تطوير 316 منطقة عشوائية غير آمنة، وذلك من إجمالي 357 منطقة، وجار الانتهاء من تطوير 41 منطقة متبقية خلال العام الجاري.

وقال الحنفي -في تصريح لقناة إكسترا نيوز الإخبارية-، إن الصندوق يعمل أيضا على تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية المقامة على مساحة 152 ألف فدان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في 2030، بتكلفة 44 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم تطوير 57 منطقة، وجار العمل للانتهاء من 75 منطقة أخرى.

وأوضح الحنفي، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير العشوائيات منذ 2008 حتى 2014 بلغ 652 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي ما تم انفاقه منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ( الأسمرات 1) في مايو 2016 وحتى الآن بلغ 33 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه بأن يتم توفير كيان إداري كامل وقوي لكافة المناطق والمشروعات التي يتم تطويرها للحفاظ عليها وعدم السماح بعودة ظهور عشوائيات جديدة بها.