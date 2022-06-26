 أمريكا تدين الهجمات المتكررة على منطقة كردستان العراق - بوابة الشروق
الأحد 26 يونيو 2022 9:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تدين الهجمات المتكررة على منطقة كردستان العراق

واشنطن - د ب ا
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 8:10 م
أعلنت الولايات المتحدة عن وقوفها مع شركائها في إدانة الهجمات الصاروخية وبمدافع الهاون الموجهة إلى منطقة كردستان العراق، بما ذلك ثلاث هجمات في السليمانية في الأيام الأربعة الماضية على البنية التحتية للغاز والنفط.

جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الأحد.

وقال البيان: "هذه الهجمات تهدف لتقويض الاستقرار الاقتصادي، كما تسعى لتحدي السيادة العراقية وبث الفرقة والترويع".

وأضاف: "يتعين التحقيق في هذه الهجمات، ومحاكمة المسؤولين عنها. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي، بما في ذلك شركاؤنا في منطقة كردستان، ضد هذا النوع من العنف غير المقبول، وسوف نسعى لانتهاز أي فرصة لدعم أمن ورفاهية العراق".

كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن أمس السبت، عن تعرض حقل كورمور الغازي، لقصف صاروخي في السليمانية، وذلك للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك