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الاتحاد للطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين

الاتحاد للطيران الإماراتية
الاتحاد للطيران الإماراتية
أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 11:50 ص

تستأنف الاتحاد للطيران الإماراتية رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وهي أول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بكين، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وقالت الاتحاد للطيران، في بيان صحفي اليوم الأحد أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين يعتبر إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

ووفق البيان، ستشغّل "الاتحاد للطيران" رحلة أسبوعية على متن طائرة /بوينج 787 دريملاينر/، وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم.

وأكد مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران أهمية استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي وبكين، بعد استئناف عمليات الناقلة إلى شانغهاي، منوها أن عودة الرحلات الجوية بين العاصمتين ستعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

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