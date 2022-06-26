برلين: الشرطة الألمانية ترصد زيادة عدد اليمينيين المتطرفين الخطيرين أمنيا

أعلنت الحكومة الألمانية أن الشرطة ترصد زيادة مستمرة في عدد اليمينيين المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا على مستوى ألمانيا.

كما جاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض أن عدد الأشخاص الذين تتوقع السلطات الأمنية صدور جرائم خطيرة ذات دوافع سياسية منهم في التيار اليساري يزداد أيضا، رغم أنه في مستوى محدود مقارنة بغيره.

وبالنسبة للإسلاميين المحتمل أن يكونوا خطيرين أمنيا، فقد سجلت الشرطة تراجعا جديدا في عددهم هذا العام، ومع ذلك فإن عددهم لا يزال مرتفعا، حيث يبلغ حاليا 531 شخصا، بحسب رد الحكومة الألمانية الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وبالنسبة لليمينيين المتطرفين، فقط جاء في رد الحكومة أن الشرطة سجلت زيادة في عدد اليمينيين المتطرفين الخطيرين أمنيا بإجمالي 81 شخصا في مطلع يونيو الجاري، وأوضحت أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 17% تقريبا مقارنة بما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي.

وجاء في رد الحكومة أنه يتم أيضا رصد زيادة مستمرة في عدد اليساريين المتطرفين الذين يتم تصنيفهم على أنهم خطيرون أمنيا، حتى وإن كان إجمالي عددهم أقل كثيرا من غيرهم؛ فبينما كان هناك ستة أشخاص فقط من هذه الفئة مصنفين على أنهم خطيرون أمنيا في مطلع عام 2021، فوصل عدد اليساريين الخطيرين أمنيا الذين ترصدهم الشرطة إلى 9 أشخاص في يونيو من العام الماضي، ووصل العدد حاليا إلى 12 شخصا.

يشار إلى أن تصنيف خطير أمنيا تطلقه الشرطة على الأشخاص الذين تتوقع صدور جرائم خطيرة وذات دوافع سياسية منهم، قد تصل إلى شن هجمات إرهابية.