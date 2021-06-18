ألمانيا: تطويق 40 كيلومترا للسماح لسيارة بايدن بالوصول إلى مكان قمة السبع

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مكان انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية على متن سيارة ليموزين، وذلك على عكس ما حدث مع بقية زعماء المجموعة الذين تم نقلهم على متن مروحية من مطار ميونخ إلى القصر البافاري.



كان بايدن وصل إلى ميونخ منتصف ليلة أمس، وفي أعقاب ذلك نُقِل الرئيس الأمريكي على متن طائرة إلى مطار صغير في منطقة أولشتات ومن هناك قطع بايدن مسافة نحو 40 كيلومترا على متن سيارة ليموزين إلى مكان انعقاد القمة.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السبب في ذلك هو أن طياري الرئيس لم يتمكنوا في الأيام التي سبقت القمة من الهبوط بعدد كاف من المرات بالقرب من قصر إلماو وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها.



وحتى لا يتمكن أحد من المتظاهرين من اعتراض طريق الرئيس الأمريكي، قامت الشرطة في وقت سابق بإغلاق المسافة كلها في مدينة جارميش بارتنكيرشن وعبرها باستخدام حواجز وقوة كبيرة منعت عبور الطريق.



واستقبل غالبية السكان الأمر بشكل هادئ حتى إنه كانت هناك صيحات احتفاء ممن شاهدوا موكب الرئيس الأمريكي عند نهاية رحلته.