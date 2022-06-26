تايلاند: 2378 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 17حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و2378 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1834 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و514 ألفا و155 حالة إصابة، من بينها مليونان و290 ألفا و720 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و460 ألفا و250 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و592 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 8894 حالة وفاة حتى الآن هذا العام.