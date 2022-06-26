جونسون: التقارير عن موت الديمقراطية في أمريكا مبالغ فيها بشدة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن الديمقراطية الأمريكية ليست في خطر وذلك رغم ما حدث من اضطرابات أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 والهجوم على مبنى الكونجرس (كابيتول).



وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، قال جونسون على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، اليوم الأحد: "أعتقد أن التقارير التي تحدثت عن موت الديمقراطية في الولايات المتحدة مبالغ فيها بشدة".



في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أن الانتخابات الأخيرة كان بها "بعض المشاهد الغريبة والقبيحة، غير أنني لا أعتقد أن الديمقراطية الأمريكية مهددة بصورة خطيرة، بل على العكس تماما، فأنا لم أزل أعتقد أن أمريكا هي أكبر ضامن على مستوى العالم للديمقراطية والحرية".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كانت تجمعه علاقة قوية مع جونسون، لا يزال يدعي حتى اليوم بدون أدلة أن فوز منافسه (الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن) تحقق في انتخابات 2020 بالاحتيال.



وقد حاول السياسي الجمهوري طوال شهور إلغاء فوز منافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية وذلك عبر أكثر الطرق المثيرة للارتياب. ووصلت ذروة الاعتراض على نتيجة الانتخابات بالهجوم على مبنى الكونجرس عندما اقتحم أنصار لترامب المبنى عنوة في السادس من يناير 2021، في الوقت الذي كان فيه الكونجرس مجتمعا للتصديق على فوز بايدن بالانتخابات.



وكان خمسة أشخاص لقوا حتفهم على هامش أحدث الشغب التي وقعت.



وسبق ذلك قيام ترامب خلال مسيرة بتحريض أنصاره بزعم سرقة فوزه في الانتخابات على بايدن؛ وقد تسبب اندلاع العنف في مبنى الكونجرس في حدوث صدمة داخل وخارج الولايات المتحدة وقد شوه صورة أمريكا على المستوى الدولي.