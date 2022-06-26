بريطانيا تقرر فرض عقوبات على صادرات الذهب الروسية

قررت بريطانيا فرض عقوبات على صادرات الذهب الروسية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، لن يتم السماح بعد الآن للصادرات الجديدة من الذهب الروسي بالدخول إلى المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة واليابان بفضل الإجراءات الجديدة الصارمة التي سيتم الإعلان عنها في قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أن الذهب يعد من الصادرات الروسية الرئيسية، إذ بلغت قيمته 12.6 مليار جنيه استرليني للاقتصاد الروسي العام الماضي، وارتفعت قيمته أيضا للنخبة الروسية في الأشهر الأخيرة مع اندفاع "الأوليجارشية" لشراء سبائك الذهب في محاولة لتجنب التأثير المالي للعقوبات الغربية.

وتعد لندن مركزا عالميا رئيسيا لتجارة الذهب، وستترك العقوبات البريطانية، التي ستكون الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها ضد روسيا في أي مكان في العالم، تأثيرا كبيرا على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جمع الأموال، بحسب الموقع.

وأضاف أنه بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه لندن في تجارة الذهب الدولية والعمل الموازي للولايات المتحدة واليابان وكندا، ستكون هذه الإجراءات ذات نطاق عالمي؛ ما يؤدي إلى إبعاد السلعة عن الأسواق الدولية الرسمية، وفي قمة مجموعة السبع، سيحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القادة الآخرين على الانضمام إلى بريطانيا لزيادة عزل روسيا عن النظام المالي الدولي.

وتنطبق قيود الاستيراد في المملكة المتحدة الآن على ما يزيد على 13.5 مليار جنيه استرليني من الصادرات الروسية، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من ألف فرد وأكثر من 100 كيان منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.