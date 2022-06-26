 اليونان تسمح لناقلة نفط روسية بالإبحار بعد أشهر من احتجازها - بوابة الشروق
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اليونان تسمح لناقلة نفط روسية بالإبحار بعد أشهر من احتجازها

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 6:16 م
سمحت اليونان، اليوم الأحد، لناقلة النفط الروسية "لانا" بالإبحار بعد معركة قانونية طويلة أدت إلى نزاع مع إيران واحتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج.

واحتجزت السلطات اليونانية السفينة "لانا" في 14 أبريل عندما لجأت للحماية من عاصفة شديدة في أحد الخلجان قبالة ميناء كاريستوس في جزيرة يوبويا.

ودعت السلطات الأمريكية اليونان إلى احتجاز الناقلة التي تبين أنها تحمل نفطا إيرانيا في انتهاك للحظر.

ثم استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين في الخليج في عمل وصفته الحكومة اليونانية بأنه قرصنة.

وتم تفريغ النفط من لانا إلى ناقلة أخرى وكان من المقرر نقله إلى الولايات المتحدة. وظلت التداعيات القانونية للإجراء اليوناني غير واضحة حتى اليوم الأحد.

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