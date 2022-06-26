 هاني شاكر: على آمال ماهر توضيح موقفها لأن البلبلة كثيرة وهذا ليس في صالح أحد - بوابة الشروق
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هاني شاكر: على آمال ماهر توضيح موقفها لأن البلبلة كثيرة وهذا ليس في صالح أحد

أحمد علاء
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:17 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:17 م
قال أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنّ النقابة حاولت التواصل مع المطربة آمال ماهر لكنها لم ترد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأحد، أن أرقام هاتف آمال ماهر المُسجلة لدى النقابة قد تكون غير صحيحة.

وأشار إلى أن النقابة حرصت على الاطمئنان على آمال ماهر من أسرتها بعدما لم تتمكن من التواصل معها بشكل شخصيا، موضحًا أن الأسرة طمأنت النقابة على بأن آمال على خير ما يُرام.

وتابع: "النقابة ليست جهة تحري أو بحث.. نفعل ذلك عندما نتلقى شكوى.. إذا قدم أهلها شكوى للنقابة بأنها مختفية نحن نُبلغ الجهات الرسمية بهذه الشكوى لكن لا نفعل ذلك من تلقاء أنفسنا".

وأكمل: "آمال ماهر فعلت ذلك مسبقا وأعلنت اعتزالها وأغلقت هاتفها ولم يتمكن أحد من الوصول إليها.. بعد فترة ظهرت في فيديو لطمأنة الجمهور".

وختم قائلًا: "الكرة الآن في ملعب آمال ماهر.. وعليها توضيح موقفها لأن البلبلة كثيرة، والكثيرون يتحدثون في الأمر وهذا ليس في صالح أحد.. هذه البلبلة تضر أكثر ما تفيد".


وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أصدرت بيانا، حصلت "الشروق" على نسخة منه، قالت فيه: "نهيب بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء إشاعات انتشرت مؤخرًا على كل وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "بالتواصل مع أسرتها، أكدت عدم صحة الشائعات جزئيا وكليا وأن فنانتهم المحبوبة تحيى حياة هادئة بين أسرتها.. ولم تكن نقابة المهن الموسيقية بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل فنانين مصر ومثقفيها".

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