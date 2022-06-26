كشف يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد، ونادي فيزبريم المجري، عن سبب اختياره الانتقال للنادي المجري خلال السنوات الماضية، قبل تألقه في الفترة الأخيرة.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «ديفيد ديفيز كان مدرب منتخب مصر، وهو من درب فيزبريم بعد ذلك، حيث كان فريق يقدم أداء قوي ويصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان هو الاختيار».

وأوضح: «لم أكن في البداية أريد الانتقال إلى المجر، ولكن مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق نتائج إيجابية جعلني أوافق على العرض»

وحول انتقال يحيى الدرع لفريقه، كشف: «النادي كان يتابع يحيى الدرع في بطولة كأس العالم، والمدرب هناك يحب اللاعبين أصحاب القوة البدنية مثل الدرع، وبالفعل تم أخذ رأيي في صفقة يحيى الدرع، وتحدث عنه بشكل إيجابي ولم أجامله، وأثق أننا سنقوم بتطوير أداء بعضنا البعض في الفريق».

وكان يحيى خالد حصل مع فريقه على المركز الرابع في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في الموسم الحالي، بينما تمكن علي زين من الفوز مع فريقه برشلونة بالبطولة.