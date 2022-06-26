وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي يستقبل سفيري روسيا والبرازيل بالرياض

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استقبل وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شئون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير سفير البرازيل مارسيلو ديلا نينا بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير مارسيلو ديلا نينا في توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية.