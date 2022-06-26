العراق وإيران يتفقان للعمل سويا لتهدئة الأجواء بالمنطقة

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بأن بلاده وإيران اتفقتا على العمل سويا لتهدئة الأجواء في المنطقة.



وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد: "ناقشنا مع الجانب الإيراني التحديات التي تمر بها المنطقة، واتفقنا على العمل سويا للمشاركة في تهدئة الأجواء بمنطقتنا وتكلمنا عن القضايا المصيرية التي تخص المنطقة، واتفقنا على دعم الهدنة في اليمن، ودعم الحوار لإنهاء هذه الحرب التي تضرر منها الجميع"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وأضاف "كما اتفقنا على العمل نحو تذليل تحديات الأمن الغذائي التي تواجهها المنطقة بسبب الحرب في أوكرانيا".



وتابع: "العلاقات العراقية - الإيرانية هي علاقات وثيقة ذات بعد جغرافي وتأريخي وثقافي وديني وهي مهمة جدا لشعبينا".



واستطرد "اتفقنا على تعزيز العلاقات الإقتصادية، كذلك جرى الإتفاق على جدولة ودعم برنامج الزيارة الأربعينية للمواطنين الإيرانيين ونحن مقبلون على الزيارة الأربعينية وسنستقبل الزائرين بكل حفاوة".



واجتمع الكاظمي خلال زيارته إلى طهران بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الإيرانية طهران كما اجتمع بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.