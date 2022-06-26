تركيا تشرع في تصنيع غواصة محلية

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أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، أن أعمال تصنيع الغواصة المحلية "إس تي إم 500" ستبدأ قريبا.

وقال في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد، إنه سيتم الشروع في أعمال التصنيع عبر الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط.

وأكد أن الغواصة المصممة بإمكانات محلية بالكامل، من قبل مهندسين أتراك، ستزود بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.

وأشار إلى أن الغواصة ستكون قادرة على تأدية المهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.

وأوضح أنها ستزود بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات مثل الاستطلاع، وعمليات القوات الخاصة، وحرب الغواصات، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.