 الحكومة الماليزية تتخذ إجراءات لتسريع دخول العاملين الأجانب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الماليزية تتخذ إجراءات لتسريع دخول العاملين الأجانب

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 3:56 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 3:56 ص

تعتزم وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية في ماليزيا عقد جلسات مع الوكالات المعنية لتسريع عملية دخول العاملين الأجانب إلى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز الماليزية" اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن الوزير المختص بالشؤون الاقتصادية فى الحكومة الماليزية قوله إن الحكومة تتابع نقص العاملين الأجانب بشكل جدى وستتخذ إجراءات فورية لمواجهة المشكلة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب الماليزى أمر بضرورة التعجيل في عملية الموافقة على طلبات العمال الأجانب لدخول البلاد حتى لا تتعرض جهود التعافي الاقتصادي للخطر.


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