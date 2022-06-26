الرئيس الأمريكي بايدن يصل ميونخ لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في فندق قصر إلماو البافاري، في أول زيارة له إلى ألمانيا منذ توليه منصبه.

وهبطت الطائرة "إير فورس وان" الرئاسية في ميونخ في وقت متأخر من ليل السبت، ومن هناك أكمل بايدن طريقه إلى فندق قصر إلماو في جبال الألب البافارية، حيث ستبدأ قمة مجموعة السبع في وقت لاحق اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يجري بايدن أيضا محادثات ثنائية مع المستشار أولاف شولتس ، الذي يستضيف الحدث. وستركز قمة مجموعة السبع، التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاتها العالمية.

وتعهدت أمريكا يوم الخميس الماضي بتوريد شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، ما يرفع إجمالي قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي التزمت واشنطن بتقديمها إلى كييف إلى حوالي 1ر6 مليار دولار.