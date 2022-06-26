وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، اليوم الأحد، مع وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينج، اتفاقية منحة بقيمة 50.2 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المنحة تعتبر جزءا من حزمة مساعدات أعلنتها ميلينج للأردن بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني، منها 65 مليون جنيه إسترليني لقطاع الحماية الاجتماعية، و30 مليون جنيه إسترليني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، وأن ذلك سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطاني.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الكبيرة والتي تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها؛ نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية الروسية.

يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة سبق وأن ساهمت بتقديم منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2020، وذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأردن في تخطي تبعات جائحة كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية، كما ساهمت في دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والتعليم والإصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.