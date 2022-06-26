الأردن: قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، قرارا بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن الجرائم المسندة إليها.

ووفق وكالة الأنباء الاردنية (بترا)، قبلت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، اليوم، الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 يناير 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.

وطبقا للوكالة، قررت المحكمة، بالوقت ذاته، تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

وبين القرار أنه وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يُعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بقانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.