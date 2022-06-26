الدنمارك: العائلة الملكية تسحب نجلها من مدرسة للنخبة مثيرة للجدل

يغادر الأمير الدنماركي كريستيان (16 عاما)، نجل ولي العهد الأمير فريدرك والأميرة ماري والذي يأتي في المركز الثاني في ترتيب خلافة عرش الدنمارك، مدرسة هيرلوفشولم الداخلية في أعقاب تقارير عن انتهاكات.



كما قررت العائلة الملكية عدم إرسال شقيقته الصغرى إلى مدرسة هيرلوفشولم كما كان مقررا، حسبما ذكرت شبكة "دي ار" بناء على بيان من القصر الملكي اليوم الأحد.



وكانت المدرسة الداخلية المرموقة التي تفضلها النخبة في البلاد موضوعا لبرنامج وثائقي تليفزيوني بعنوان "أسرار هيرلوفشولم" بثته قناة "تي في 2" في أول مايو، والذي ذكر بالتفصيل أمثلة عن اعتداء جسدي وتنمر واعتداء جنسي.



وخلال البرنامج وصف طلبة سابقون تجارب مهينة، ومهاجمة الطلبة الأكبر سنا للطلبة الأصغر سنا خلال الليل.



وأدى التقرير إلى إقالة مدير المدرسة والإعلان عن إجراء إصلاحات. وخلال نهاية الأسبوع استقالت الإدارة بأكملها ردا على تقرير انتقادي من هيئة التعليم الدنماركية.