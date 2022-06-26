مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي في مدريد قبل قمة الأربعاء

تجمع محتجون مناهضون لحلف شمال الأطلسي في مدريد اليوم الأحد قبل قمة الحلف الغربي التى ستعقد في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء المقبل .



ودعا المتظاهرون إلى حل الناتو وإغلاق القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في إسبانيا. وقدر المنظمون العدد الذي شارك فى المظاهرة الاحتجاجية بثلاثين ألف شخص، بينما قالت السلطات إن 2200 شاركوا في المسيرة التى تم تنظيمها عبر وسط مدريد.



ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات "لا للناتو، لا للحرب، من أجل السلام" أثناء سيرهم من محطة أتوتشا إلى "بلازا إسبانيا"، أو ساحة إسبانيا على بعد كيلومترين ونصف.



وخرجت المسيرة التي رافقها تواجد مكثف للشرطة بصورة سلمية .



كانت الحكومة الإسبانية قد حظرت مسيرة أخرى كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الأول من قمة الناتو التي تستمر يومين، وذلك لأسباب أمنية.