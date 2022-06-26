الزراعة والفاو ينظمان البرنامج التدريبي الـ3 للمرشدين الزراعيين

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، البرنامج التدريبي الثالث للمرشدين الزراعيين بقطاع الإرشاد الزراعي، حول الإدارة المتكاملة لنخيل البلح.



وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة وزارة الزراعة لرفع مهارات وبناء القدرات للعاملين في مجال التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي، بما ينعكس على تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع الإرشاد الزراعي.



وأضاف أن البرنامج استهدف تدريب المرشدين الزراعيين من العاملين بقطاع الإرشاد الزراعي في محافظات: أسوان والأقصر وقنا، لمدة يومين، تحت عنوان "التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإرشاد الزراعي والإدارة المتكاملة للنخيل"، حيث يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية، بما يساعدهم في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة.



وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يحاضر فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج التمور ومكافحة آفات نخيل البلح، بهدف النهوض بهذا المحصول المهم في مصر.



وأوضح أنه من ضمن الموضوعات التي شملها البرنامج التدريبي، أهم العمليات الزراعية لنخيل البلح، وأساليب الري والتسميد، وأهم الأمراض والآفات الحشرية.