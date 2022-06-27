انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 31 ألفا و989 سريرا

قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى 31 ألفا و23 سريرا يوم 25 يونيو، مقارنة بـ32 ألفا و10 أسرة في اليوم السابق له. واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 4.3%.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت ولاية هاواي أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.1% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7.6%.



وسجلت ولاية فلوريدا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3649 سريرا، تلتها فلوريدا عند 3533 سريرا.