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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 31 ألفا و989 سريرا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 11:48 م
قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى 31 ألفا و23 سريرا يوم 25 يونيو، مقارنة بـ32 ألفا و10 أسرة في اليوم السابق له. واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 4.3%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية هاواي أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.1% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7.6%.

وسجلت ولاية فلوريدا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3649 سريرا، تلتها فلوريدا عند 3533 سريرا.

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