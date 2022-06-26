حريق متعمد يستهدف مركزا مسيحيا لرعاية الحمل في كولورادو الأمريكية

تحقق الشرطة في لونجمونت بولاية كولورادو، في حريق متعمد في عطلة نهاية الأسبوع ألحق أضرارا بمركز مسيحي لرعاية الحمل بعد ساعات فقط من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قضية "رو ضد ويد".



واشتعل الحريق فى مبنى "لايف تشويسز" في وقت مبكر من أمس السبت، وفقا لبيان صحفي صادر عن مسؤولي المدينة. كما تم كتابة عبارات بمواد الطلاء على المبنى تضمنت "إذا لم يكن الإجهاض آمنا ، فلن تكونوا أنتم كذلك" و"الحظر مفروض على أجسادنا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن "المبنى تعرض لحريق وأضرار بسبب الدخان الكثيف"، وفقا لمسؤولين في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 96 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 36 ميلا شمال غرب دنفر.