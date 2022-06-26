الألمان يرون قمة السبع فرصة جيدة لمناقشة كبح جماح أسعار النفط

قبل وقت قصير من الانطلاق الرسمي لقمة مجموعة السبع الاقتصادية في إلماو بولاية بافاريا الألمانية، يرى المضيفون الألمان أن النقاش حول الحد الأعلى لأسعار النفط الروسي يسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت دوائر حكومية ألمانية مساء اليوم السبت إن مجموعة الدول السبع الكبرى ذات الديمقراطيات القوية اقتصاديا تتحدث بشكل مكثف وبناء حول كيفية تنفيذ مثل هذا الحد الأقصى للأسعار.

وأضافت الدوائر أن الجولة الحالية في طريقها لإيجاد اتفاق هنا ، مشيرة إلى أن المناقشات تسير في الاتجاه الصحيح.

بالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة تضم المجموعة كلا من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

وينصب التركيز يوم غد الأحد – وهو اليوم الأول للقمة المنعقدة في جبال بافاريا وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل – على الوضع الاقتصادي العالمي ومكافحة تغير المناخ والسياسة الأمنية.

والهدف المنشود من مناقشة مثل هذا الحد الأقصى لسعر النفط هو محاولة الحد من استفادة روسيا بعد الآن من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة، وبالتالي إعاقتها عن الاستمرار في تمويل حربها العدوانية على أوكرانيا.

وعلى الرغم من سريان العقوبات الغربية على روسيا، إلا أن هذا لا يؤدي تلقائيا إلى انخفاض عائدات روسيا.

يمثل ارتفاع أسعار الوقود حاليا مشكلة كبيرة، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في الولايات المتحدة.

وسيكون الموضوع الرئيسي للمداولات في قصر شلوس إلماو والتي تبدأ بعد ظهر غد الأحد هو الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، كما أكدت الدوائر الحكومية الألمانية.

وسيشكل هذا الموضوع جزءا كبير من المناقشات بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن وجهة نظر المستشار أولاف شولتس، الرئيس الحالي لمجموعة السبع ومضيفها، فإن من المهم أن يتم إرسال إشارة من القمة لدعم موحد لأوكرانيا، وقد بين شولتس أنه من أجل هذا تجري اتصالات وثيقة مع المكتب الرئاسي في كييف.

وبحسب الدوائر الحكومية الألمانية فإن هذه الجولة من المباحثات بين دول المجموعة ستنظر أيضا في التحديات الماثلة في آسيا.

فبالنظر إلى العلاقة مع الصين، ستكون مسألة تحديد هذه التحديات ضرورية – بما في ذلك انتقاد السلوك الاقتصادي لبكين.

ومع ذلك يجب أن يكون هناك أيضا في الوقت ذاته التزام بأن مجموعة كبيرة من التحديات - منها مثلا أزمة المناخ - لا يمكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع الصين.