ألمانيا: انتهاء المظاهرة المناوئة لقمة السبع

انتهت المظاهرة المناوئة لقمة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي أُقِيْمَتْ في مدينة جارميش-بارتنكيرشن جنوب ألمانيا بالقرب من مكان انعقاد القمة في قصر إلماو البافاري.



وقدرت الشرطة الألمانية عدد المشاركين في المظاهرة التي انتهت في وقت مبكر من مساء اليوم الأحد بما يتراوح بين 800 و900 شخص، فيما قدر المنظمون عددهم بـ2000 شخص.



كان عدة مراسلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكروا في وقت سابق من اليوم أن العدد التقريبي للمشاركين في المظاهرة يقدر بـ1000 شخص. ولم تكن الشرطة قد أعلنت بعد عن تقديرات لعددهم.



كانت هناك قوة كبيرة من الشرطة ترافق المظاهرة التي سارت بشكل سلمي إلى حد كبير. كما نشرت الشرطة نحو 18 ألف فرد من أفرادها في المنطقة لتأمين القمة.



وركز المتظاهرون على قضية أزمة المناخ والخوف من تصعيد حرب أوكرانيا، وكانت متحدثة في المسيرة قالت في إشارة إلى الساسة: "لن نسمح بأن يدمروا كوكبنا ومستقبلنا".