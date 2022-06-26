جامعة أسوان تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها

انطلقت اليوم الأحد، احتفالات جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة بعيد العلم ومرور عشرة أعوام علي إنشائها؛ والتي تأتي مواكبة مع احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو؛ وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، في تصريح اليوم، إن فاعليات الاحتفال ستستمر لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، ويشمل الاحتفال العديد من الأنشطة والخدمات للمجتمع منها تقدم المستشفى الجامعي خصم 25% على العمليات الجراحية والأشعة المقطعيّة والرنين المغناطيسي للمواطنين بالمحافظة؛ وتنفيذ طلاب كلية الطب بعمل حملة توعية لمرضي السكر والضغط بالجامعة.

وأضاف أن كلية الآثار، أحيت اليوم احتفالها بهذه المناسبة باستقبال عدد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتم خلال الاحتفال تقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وبمشاركة إحدى فرق الفنون الشعبية، إلى جانب عمل ورشة عمل تلوين فنية على هامش الاحتفال وذلك بحضور عميدة الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل مدير التصنيف الدولي بجامعة أسوان، أنه سيقام يوم الثلاثاء القادم بهذه المناسبة تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية (التقديرية – التشجيعية – النشر العلمي) وتكريم أفضل الكليات في التصنيف الدولي وأفضل الباحثين بها؛ بحضور قيادات محافظة أسوان التنفيذية والشعبية والمجتمعية والبرلمانية.