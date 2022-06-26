جونسون وماكرون يتفقان على استمرار تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في برلين.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن الزعيمين ناقشا أزمة أوكرانيا واتفقا على أن الوقت الحالي هو لحظة حاسمة في مسار النزاع، ووجود فرصة لقلب دفة الحرب، مشددان على الحاجة لدعم أوكرانيا لتعزيز قدرتها في الحرب وتقوية موقفها في المفاوضات المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالدعم العسكري البريطاني الحالي لأوكرانيا، بحسب البيان، كما وافق كلا الزعيمين على تكثيف عمل بلادهما في دعم أوكرانيا عسكريا.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على أن أي محاولة لتسوية النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى عدم استقرار دائم، كما ستعطي الفرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلاعب بسيادات الدول والأسواق العالمية إلى الأبد.

واتفق جونسون وماكرون على الاستمرار في تعزيز وتكثيف التعاون بين بريطانيا وفرنسا في المجالات المشتركة بما فيها الدفاع والأمن.

جدير بالذكر أن قمة مجموعة السبع انعقدت في برلين، اليوم الأحد، واتفق قادة دول المجموعة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، والاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا وماديا، وكذلك زيادة التمويل لمشروعات البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول النامية خلال السنوات القادمة.