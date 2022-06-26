الصحة العالمية: جدري القرود لا يشكل حالة طوارئ للصحة العامة على الصعيد الدولى

اختارت منظمة الصحة العالمية عدم وصف تفشي جدري القرود الأخير بأنه حالة طوارئ بالنسبة للصحة العامة تثير قلقا دوليا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم السبت إن تفشي المرض "يشكل تهديدا متطورا بشكل واضح"، على الرغم من أنه لا يشكل حالة طوارئ صحية عامة دولية "في هذه اللحظة". واجتمعت لجنة طوارئ يوم الخميس لمناقشة تفشي المرض، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وجاء في البيان: "ما يجعل التفشي الحالي مثيرا للقلق بشكل خاص هو الانتشار السريع والمستمر في دول ومناطق جديدة وخطر انتقال العدوى بشكل مستدام إلى السكان المعرضين للخطر بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والنساء الحوامل والأطفال. إنه يتطلب اهتمامنا الجماعي وعملنا المنسق الآن لوقف المزيد من انتشار فيروس جدري القرود".

وحدثت العديد من الحالات لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاما، وكانت معظمها في المرضى من الرجال، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم بالفعل تسجيل أكثر من 2700 حالة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.