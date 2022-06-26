العفو الدولية تنتقد ليتوانيا لـ معاملتها التمييزية للاجئين

قالت منظمة العفو الدولية، إن معاملة ليتوانيا الترحيبية للاجئين الأوكرانيين تتناقض تناقضا صارخا مع تعاملها مع اللاجئين من الشرق الأوسط، الذين يتم تجاهل حقوقهم عند دخولهم البلاد عبر بيلاروس.



وذكرت المنظمة الحقوقية أن اللاجئين من دول مثل العراق وسوريا تتعرض لمعاملة غير إنسانية وإساءة معاملة وترحيل غير قانوني، مستشهدة بدراسة استقصائية شملت مهاجرين في مركزين ليتوانيين لاحتجاز المهاجرين.



كما اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بتجاهل الوضع في إحدى دوله الأعضاء.



وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير الصادر باللغة الألمانية، إن "السلطات الليتوانية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أشهر في مراكز احتجاز متهدمة تحت سيطرة عسكريين، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات".



وأضافت أنه يتم حرمان هؤلاء المهاجرين من الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة، بحيث يعودون "طوعا" إلى الدول التي فروا منها.



واتهمت ليتوانيا، إلى جانب سلطات الاتحاد الأوروبي، رجل بيلاروس القوي، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتعمد نقل المهاجرين جوا من الشرق الأوسط ثم نقلهم إلى حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث يحاولون العبور.



وبلغت أزمة الحدود ذروتها في أواخر الصيف الماضي عندما حاول آلاف المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي.