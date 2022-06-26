 اعتقال رجلين في هونج كونج للاشتباه في ارتكاب أعمال مثيرة للفتنة - بوابة الشروق
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اعتقال رجلين في هونج كونج للاشتباه في ارتكاب أعمال مثيرة للفتنة

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 10:26 م
قال مسؤولون في هونج كونج، إن شرطة الأمن الوطني اعتقلت رجلين للاشتباه في "ارتكاب عمل أو أعمال تحريضية" اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشرطة قولها إنها اعتقلت الرجلين (31 عاما) و(53 عاما) بعد تفتيش منزليهما بمذكرتين من إحدى المحاكم. وأوضحت الشرطة في بيان أنها ضبطت أجهزة اتصالات إلكترونية "استخدمت لنشر رسائل تحريضية"، بالإضافة إلى كمبيوتر وخناجر عسكرية وسلاح ناري مزيف.

وجرى احتجاز الرجلين حتى إجراء مزيد من التحقيقات. كما يواجه الرجلان اتهامات أخرى بحيازة أسلحة وغيرها. ولم يتم تقديم أى تفاصيل بشأن محتوى الرسائل.

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