بريطانيا ترجح انسحاب معظم القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك

رجح تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن تكون معظم القوات الأوكرانية قد انسحبت من المواقع الدفاعية المتبقية بمدينة سيفيرودونيتسك في دونباس.

ولفت التقييم إلى أن روسيا كانت قامت في أبريل الماضي بمراجعة هدف خطة عمليتها في أوكرانيا، من احتلال معظم أراضي البلاد إلى آخر أكثر تحديدا هو دونباس.

وأقر التقييم، الذي نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر، بأن سيطرة روسيا على المدينة يمثل إنجازا كبيرا ضمن الهدف المصغر، لأنها كانت تمثل مركزا صناعيا رئيسيا، وتحتل موقعا استراتيجا على نهر سيفيرسكي دونيتس.

وأضاف التقييم أن هذا لا يعدو كونه واحدا من العديد من الأهداف الصعبة التي يتعين على روسيا تحقيقها لاحتلال منطقة دونباس بأكملها، والتي تتضمن التقدم في مدينة كراماتورسك الرئيسية وتأمين طرق الإمدادات لمدينة دونيتسك.

وكان حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هايداي أعلن أمس الأول الجمعة صدور أوامر بسحب القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك، التي تشهد قتالا عنيفا منذ أسابيع بين القوات الأوكرانية من جهة، والقوات الروسية والانفصاليين الموالين لها من جهة أخرى.