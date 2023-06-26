وزير الأوقاف: من لم يستطع الحج أمامه خير عظيم في يوم عرفة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فضل الله في يوم عرفة العظيم لا يقتصر على الحجاج وحدهم، مستشهدًا بالحديث النبوي: «ما مِن يومٍ أكثر مِن أنْ يُعْتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِن النارِ مِن يومِ عرفة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «من لم يستطع الحج أمامه خير عظيم في يوم عرفة»، موضحًا أن «كل من حفظ سمعه وبصره ولسانه غفر له».



وأشار إلى أن «صوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها»، مضيفًا: «غدًا نوصي بصيام يوم عرفة كما أوصى النبي، وندعو لأنفسنا ولأهلنا ومصر بالأمن والأمان والخير والسعادة»



وعن الاستعدادات لصلاة العيد، أوضح أن الدولة كل فيمن يخصه في تلك المناسبات يقوم بالجهد المنوط به، قائلًا إن «الصلاة تقام في الساحات المحددة من مديريات الأوقاف بالتنسيق مع المحافظين، وكذلك المساجد التي تقام فيها الجمعة».



ولفت إلى أن المسجد أكثر تنظيمًا؛ لأنه يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، منوهًا أن الساحات ذات المساحة الكبيرة تضم أعدادًا كبيرة وأحيانًا لا تتسع للمواطنين، كما يغيب عنها التنظيم.



وذكر أن الوزارة تحدد أماكن للسيدات في مؤخرة الساحة أو تضع حائلًا وحاجزًا لهن، معقبًا: «هناك عدد من الواعظات المعتمدات من الأوقاف في الساحات الأساسية، ترشد النساء بالحكمة والموعظة الحسنة وبابتسامة طيبة إلى المكان المحدد».



وأكد أن صلاة العيد لا تنعقد في الزوايا الصغير غير المصرح بها، ولا تنعقد في الطرقات، محذرًا من أن صلاة المرأة إلى جانب الرجل بدون حائل باطلة وفقًا للحنفية.