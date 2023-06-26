مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 طائرات بريطانية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي - 27" فوق البحر الأسود طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها: "في 26 يونيو 2023، رصدت وسائط التحكم بالأجواء الروسية على مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود روسيا"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلتي "سو 27" من قوات الدفاع الجوي في الخدمة في الهواء".

وحددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات وحرب إلكترونية من طراز "RC-135"، ومقاتلتان من طائرات سلاح الجو الملكي من طراز "تايفون" متعددة المهام.

وأردف البيان: "مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية".

عادت الطائرات الروسية أدراجها بسلام إلى قاعدتها الجوية مانعة أي انتهاك لحدود روسيا.

ولفت البيان إلى أن "تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون قطع المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات الدول الأجنبية".