فرنسا تنجو من كمين النرويج وتلامس دور الثمانية ببطولة أوروبا للشباب

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أصبح منتخب فرنسا للشباب على مشارف التأهل لدور الثمانية في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة، المقامة حاليا في جورجيا ورومانيا.

وحقق منتخب فرنسا فوزا ثمينا 1 / صفر على نظيره النرويجي، مساء الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا انتصارا مثيرا لمنتخب إيطاليا 3 / 2 على منتخب سويسرا.

وانفرد المنتخب الفرنسي بصدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي إيطاليا وسويسرا، فيما قبع منتخب النرويج في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وارتدى ميشال أوليس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب الفرنسي الوحيد في الدقيقة 57، ليقوده لتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعة.