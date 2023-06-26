السجن 5 سنوات لمسن لإدانته بقتل ابنته في منشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة مُسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بقتل ابنته بسبب سوء سلوكها بمنطقة منشأة القناطر.

كما عاقبت المحكمة اثنين من أبناء المتهم الأول ونجل شقيقه، بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهم في القضية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17998 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر أن "راضي.م" 60 سنة، تاجر خردة، و"هاني.ر"، 22 سنة، تاجر خردة، و"محمد.ر"، 24 سنة، تاجر خردة، و"رجب.ع" 41 سنة، تاجر خردة، أنهم في يوم 17 / 8 /2022، قتلوا المجني عليها "هبة.ر" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر سوء سلوكها السيئ بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليها حتى أوثقوا قدميها وخصرها بالحبل وأوصلوه بحجرين ملقيين إياها بترعة المنصورية قاصدين من ذلك قتلها على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة حبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد "عمرو ج." - سائق توكتوك بقيام المتهمين من الأول حتى الثالث بالحضور لمسكنه واصطحبوا المجني عليها وذلك قبل ارتكابهم الواقعة بساعات.

وشهد مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر سوء سلوك المتوفية عقد المتهمون النية والعزم على الخلاص منها فتوجه المتهمين من الأول حتى الثالث إلى مسكن الشاهد الأول الذي أيقنوا سلما تواجدها به واصطحبوها منه عنوة وإبان ذلك هاتف المتهم الأول.

وأن المتهم الرابع طالب منه إحضار حبل وبتقابلهم معه أوثقوا قدميها وخصرها بالحبل وأوصلوه بحجرتين ذلك قتلها، مضيفا أنه تمكن من ضبط المتهمين، وتوجهوا إلى مسرح الجريمة ملقيين إياها بترعة المنصورية حتى تلقى حتفها غرقا قاصدين من ذلك إزهاق روحها.