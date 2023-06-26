محافظ جنوب سيناء يقدم العيدية للعاملين بالقرية التراثية ويهنئهم بعيد الأضحى

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بالقرية التراثية بمضمار الهجن والفروسية بمدينة شرم الشيخ، لتهنئة العاملين بالقرية التراثية بعيد الأضحى المبارك، ومتابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث.

وتابع المحافظ خلال جولته أخر المستجدات الخاصة بأعمال الإنشاء بالقرية التراثية، الجاري إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهنأ العاملين بالمشروع بعيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ، إن القرية التراثية تتضمن 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مؤكدًا أن جرى الانتهاء من معظم أعمال التطوير الجارية بمضمار الهجن، وعلى رأسها تطوير المنصة الرئيسية، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية. الخاصة بتجميل المضمار.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بالمضمار تأتي في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر أن يشهده كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.